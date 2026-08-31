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Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию

Песков: Киев не склонен подвергаться влиянию посредников по урегулированию

Киевский режим пока не готов прислушиваться к посредникам в вопросе урегулирования конфликта. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям" .

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