Посол Китая: отношения Китая и России не должны подвергаться внешним факторам

Объем двусторонней торговли существенно вырос за последний год Торговые отношения между Китаем и Россией не должны подвергаться воздействию внешних факторов, сообщил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
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