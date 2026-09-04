Удар по зданию СБУ в Киеве – результат разборок между главой Службы безопасности и главой ГУР

Удар по зданию СБУ в Киеве – результат разборок между главой Службы безопасности и главой ГУРРанее мы писали, что сегодня днем в здание Службы безопасности Украины, расположенное неподалёку от станции метро «Золотые Ворота», прилетел дрон.
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