Удар по зданию СБУ в Киеве – результат разборок между главой Службы безопасности и главой ГУР

Удар по зданию СБУ в Киеве – результат разборок между главой Службы безопасности и главой ГУРРанее мы писали, что сегодня днем в здание Службы безопасности Украины, расположенное неподалёку от станции метро «Золотые Ворота», прилетел дрон.