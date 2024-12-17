Таблички на ФАПах и амбулаториях переведут на карельский язык

В ближайшее время на всех фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях Карелии появятся таблички с основной информацией на русском и на том языке, на котором разговаривает коренное население (собственно карельском, ливвиковском и людиковском, или на вепсском).