Таблички на ФАПах и амбулаториях переведут на карельский язык

В ближайшее время на всех фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях Карелии появятся таблички с основной информацией на русском и на том языке, на котором разговаривает коренное население (собственно карельском, ливвиковском и людиковском, или на вепсском).
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