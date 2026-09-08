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Царьград

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Мэр Владивостока инициировал создание 32 школьных баскетбольных команд

Мэр Владивостока инициировал создание 32 школьных баскетбольных команд

Во Владивостоке стартует проект по созданию более 30 школьных баскетбольных команд. Инициатива, задуманная покойным тренером "Динамо" Эдуардом Сандлером, продолжится под руководством мэра Константина Шестакова и будет носить имя Сандлера.

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