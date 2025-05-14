Омские синоптики рассказали, когда в регионе прекратятся дожди. Одновременно с прекращением осадков заметно потеплеет.
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Омские синоптики рассказали, когда в регионе прекратятся дожди. Одновременно с прекращением осадков заметно потеплеет.