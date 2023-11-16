Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против экс-политика Ирины Фарион

Экс-депутата Верховной Рады обвиняют по четырём статьям уголовного кодекса Украины.Против бывшего депутата Верховной Рады и ярой русофобки Ирины Фарион возбудили уголовное дело по четырём статьям УК Украины.
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