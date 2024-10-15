В Севастополе в сбыте марихуаны на рабочем месте заподозрен хозяин пункта выдачи заказов маркетплейса

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый 45-летний предприниматель занимается незаконным сбытом наркотиков.
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