На месте рынков Темерника в Ростове построят жилой комплекс и школу

На месте рынков Темерника может появиться новый жилой комплекс. Такую информацию распространила редакция DonDay со ссылкой на представителя администрации торговых площадок.
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