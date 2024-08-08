Политолог рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

Олег Орлов

Все верно... А то некоторые думают , допустим выберет народ допустим даже светлую голову... Он придет в кремль , усядется в кабинет... И все как по струнке бегать начнут... Работы много, подобрать окружение, естественно преданных людей, а не контюктурщиков... Даже у Сталина это не получилось. . Если бы получилось, мы Хрущева не увидели бы... А если бы все окружение было бы как Хрущев у Сталина... Что тогда??? Соратники сформировались ещё при Ленине... По работе, сначала в газете Искра...