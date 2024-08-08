NEWS.ru Борис Ельцин и Владимир Путин Первый президент России Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника, поскольку доверял ему как политику и человеку, сказал в беседе с NEWS.
Политолог рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Комментарии
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Олег Орлов
Все верно... А то некоторые думают , допустим выберет народ допустим даже светлую голову... Он придет в кремль , усядется в кабинет... И все как по струнке бегать начнут... Работы много, подобрать окружение, естественно преданных людей, а не контюктурщиков... Даже у Сталина это не получилось. . Если бы получилось, мы Хрущева не увидели бы... А если бы все окружение было бы как Хрущев у Сталина... Что тогда??? Соратники сформировались ещё при Ленине... По работе, сначала в газете Искра...
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11 час.
Дмитрий Литаврин
Статья - совершенно ни о чём! Даже тиражировать не буду...
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9 час.
Роберт Енгибарян
Бред ...
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3 час.
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