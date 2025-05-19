Ёмкость 200 А·ч, более 8000 циклов при быстрой зарядке за 25 минут, отличная работа в морозы. Натрий-ионные аккумуляторы Starfish впервые показали себя в деле

Прошло первое в мире интенсивное инспекционное испытание натрий-ионных аккумуляторных батарей для коммерческих транспортных средств в Центре автомобильных исследований Китайского автомобильного научно-исследовательского института Тяньцзинь.
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