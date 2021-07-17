militaryarms

178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Смешно, но как-то печально.Без царя в голове...
  • Махамбет Толеугазин
    ... немчики - дебилы ... ну нах вам сдался ЕС ... это же куча стран нахлебников и паразитов ... их же корми...Она все-таки выйд...
  • Антон
    Одного не пойму...зачем ВВП сдалась Украина, где практически разрушена промышленность?? Одна четверть населения зигуе...Наступление гросс...

Наступление гроссмейстера Путина. Начало гибридной войны?

Наступление гроссмейстера Путина. Начало гибридной войны?

Недавняя статья Владимира Путина по поводу отношения к Украине, братских народов вызвала серьезный общественный резонанс.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Антон
Одного не пойму...зачем ВВП сдалась Украина, где практически разрушена промышленность?? Одна четверть населения зигует, половина страны ненавидит Россию, а оставшаяся часть населения пытается сбежать из этой страны...

Картина дня

наверх