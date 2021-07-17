Наступление гроссмейстера Путина. Начало гибридной войны?

militaryarmsПолитикаНаступление гроссмейстера Путина. Начало гибридной войны?Недавняя статья Владимира Путина по поводу отношения к Украине, братских народов вызвала серьезный общественный резонанс.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнтонОдного не пойму...зачем ВВП сдалась Украина, где практически разрушена промышленность?? Одна четверть населения зигует, половина страны ненавидит Россию, а оставшаяся часть населения пытается сбежать из этой страны...Комментировать
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