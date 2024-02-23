Фотограф 10 лет путешествовал по самым красивым местам, чтобы запечатлеть человеческую суть

Более десяти лет Паскаль Маннэртс (Pascal Mannaerts) путешествовал по миру со своей камерой. В процессе полного погружения в культуру регионов, где он оказывался, он старался запечатлеть в своих работах человеческую суть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии