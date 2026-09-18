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Иллюстрации легендарного журнала La Vie Parisienne с налетом эротики в стиле ар-нуво

Иллюстрации легендарного журнала La Vie Parisienne с налетом эротики в стиле ар-нуво

Журнал La Vie Parisienne («Парижская жизнь») появился в 1863 году и стал очень популярен в первые двадцать лет ХХ века.

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