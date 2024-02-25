В РТ запустили строительство Центра научных исследований и масштабирования технологий «Сибура»

Продуктивным пребывание в Республике Президента стало и для научной отрасли страны. Так, с поддержкой Владимира Путина запущен процесс строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий «Сибура».
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