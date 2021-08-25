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Программу льготной семейной ипотеки продлили до 2024 года

Программу льготной семейной ипотеки продлили до 2024 года

Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба кабмина, пишут "Известия".

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