Программу льготной семейной ипотеки продлили до 2024 года

Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба кабмина, пишут "Известия".
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