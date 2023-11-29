Конкурс молодых исполнителей на органе пройдет в Иркутске

С 29 ноября по 3 декабря в Органном зале Иркутской областной филармонии пройдет четвертый Международный конкурс молодых композиторов и органистов «Байкальская токката», сообщает пресс-служба областного правительства.
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