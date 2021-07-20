Вкусные рецепты

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ТОСКАНСКИЙ пирогс виноградом

ТОСКАНСКИЙ пирогс виноградом

Если Вы сможете купить спелый, сладкий, сочный, домашний виноград, то у Вас появится возможность приготовить такой пирог! Именно такой у меня и оказался, знакомая угостила огромным кульком домашнего винограда, съесть его весь было просто невозможно, делать из его компот, как-то банально и просто… Хотя, Вы знаете, пирог получился таким вкусным, что он подходит не только для «утилизации» урожая, он достоин и того, чтобы виноград был куплен специально для этого рецепта! Рецепт достаточно простой, самое сложное (ну, во всяком случае для меня) было его красиво сфотографировать.

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