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Регионы России

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Просмотры контента на Rutube летом 2026 года выросли на 10,7%

Просмотры контента на Rutube летом 2026 года выросли на 10,7%

Рост показателей наблюдался на протяжении всего летнего периода. В июне количество просмотров поднялось на 11,9% год к году, в июле рост составил 8,7%, а в августе — 11,5%.

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