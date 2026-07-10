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Испания вышла в полуфинал ЧМ впервые с победного турнира 2010 года

Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года, когда завоевала Кубок мира.

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