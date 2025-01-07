ИМЭМО: Запад продолжит попытки создания военных формирований из белорусов

Новости внутренней и внешней политики в России

Согласно исследованию Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, западные державы планируют поддерживать белорусскую оппозицию для дестабилизации страны, а параллельно этому в Европейском союзе продолжат попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов.