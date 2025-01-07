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ИМЭМО: Запад продолжит попытки создания военных формирований из белорусов

Согласно исследованию Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, западные державы планируют поддерживать белорусскую оппозицию для дестабилизации страны, а параллельно этому в Европейском союзе продолжат попытки создания военизированных формирований из белорусских мигрантов.

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