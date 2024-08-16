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В Кривом Роге нанесен удар по готовым к переброске под Курск резервам ВСУ

В Кривом Роге нанесен удар по готовым к переброске под Курск резервам ВСУ

По данным пророссийского подполья, поражены составы с военной техникой.В ночь на 16 августа под Кривым Рогом ракетами "Искандер" были поражены резервы ВСУ, которые Украина готовила для переброски в Курскую область.

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