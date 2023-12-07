Пушков: блокирование помощи Израилю говорит о политическом сдвиге в США

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что блокирование республиканцами запрошенной Белым домом финансовой помощи для Украины и Израиля из-за проблемы южной границы свидетельствует о драматическом сдвиге политических координат в США.
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