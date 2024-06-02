Сладкие газированные напитки, кофе, крепкий чай и алкоголь лучше исключить из рациона в жаркую погоду.
Врач рассказал, какие напитки не рекомендуется пить в жару
Комментарии
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v
viach
Информация так себе, от фонаря!
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15 час.
лл
лина любимцева
А у меня вчера сосед, рядом лоджия, САБАКА, курил там из окна, и вонючий сигаретный дым занесло ко мне на лоджию... На улице было +30... И так дышать нечем, в жарищу... Куряки эти чертовы!! Себя не щадят, а уж других... Морду нужно бить!!
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12 час.
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