Врач рассказал, какие напитки не рекомендуется пить в жару

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лина любимцева

А у меня вчера сосед, рядом лоджия, САБАКА, курил там из окна, и вонючий сигаретный дым занесло ко мне на лоджию... На улице было +30... И так дышать нечем, в жарищу... Куряки эти чертовы!! Себя не щадят, а уж других... Морду нужно бить!!