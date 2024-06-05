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«В Киеве поднялся вой! СВО завершится уже в этом году»: ВС РФ перешли к новой тактике, фронт ждут серьёзные изменения: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 05.06.24 г.

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