Муж умершей солистки Мариинского театра: причину смерти еще не установили

Супруг беременной артистки высказался о трагедии. Мария Ричинова «ВКонтакте»Муж оперной певицы Марии Ринчиновой, которая скончалась в больнице, будучи на седьмом месяце беременности, прокомментировал случившуюся трагедию.
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