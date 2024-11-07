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TPV Technology покидает Россию: Завод в Шушарах прекратил выпуск телевизоров

TPV Technology покидает Россию: Завод в Шушарах прекратил выпуск телевизоров

Завод TPV Technology в Шушарах, производящий телевизоры Philips, Sony и Sharp, остановил работу из-за санкционных угроз и проблем с оплатой комплектующих.

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