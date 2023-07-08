«Деятельность приостановлена!»: где сейчас Пригожин в июле 2023 года, что будет с ЧВК «Вагнер» — продолжается ли набор бойцов 08.07.2023

Последние новости ЧВК «Вагнер» на сегодня, 8 июля 2023 года: где сейчас находятся бойцы? Правда ли, что они начали строить полевые лагеря на территории Белоруссии? Вернутся ли ЧВК на Украину для участия в спецоперации? Что сейчас с Евгением Пригожиным? Пригожину вернули 10 млрд рублей: последние новости о ЧВК «Вагнер» Сколько государство потратило на содержание ЧВК […] «Деятельность приостановлена!»: где сейчас Пригожин в июле 2023 года, что будет с ЧВК «Вагнер» — продолжается ли набор бойцов 08.