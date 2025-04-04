Для студентов и школьников Казани провели квизы и мастер-классы по энергетике

Автор: Александр ХевронинКвизы, мастер-классы и круглые столы, посвященные энергетической отрасли, провели для школьников и студентов РТ на молодежном дне Татарстанского международного форума «Энергопром-2025».
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