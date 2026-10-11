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Царьград

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"Зачем им 60 дней? Россия за три справилась": Ультиматум Зеленского рассмешил военных экспертов

"Зачем им 60 дней? Россия за три справилась": Ультиматум Зеленского рассмешил военных экспертов

Владимир Зеленский заявил, что Украина проведёт выборы президента, если русский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

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