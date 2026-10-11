Владимир Зеленский заявил, что Украина проведёт выборы президента, если русский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Будущее за гармо...
- АБ "Будущее за гармо...
- ВВ Срочный сбор в Кр...
cata vrejeala are in el zelenschi ... de aia nu a facut alegeri ca nu are armistitiu.... nu stie cum sa mai fuga de raspundere si sa nu faca alegeri.... el se crede jmecher.... tara arde si baba se piaptana....