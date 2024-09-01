Графику и производительность беты Call of Duty: Black Ops 6 сравнили на консолях и PC В с...

Графику и производительность беты Call of Duty: Black Ops 6 сравнили на консолях и PCВ свежем видео на YouTube-канале ElAnalistaDeBits было проведено техническое сравнение бета-версии Call of Duty: Black Ops 6 на разных платформах, включая консоли и ПК.
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