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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Графику и производительность беты Call of Duty: Black Ops 6 сравнили на консолях и PC В с...

Графику и производительность беты Call of Duty: Black Ops 6 сравнили на консолях и PC В с...

Графику и производительность беты Call of Duty: Black Ops 6 сравнили на консолях и PCВ свежем видео на YouTube-канале ElAnalistaDeBits было проведено техническое сравнение бета-версии Call of Duty: Black Ops 6 на разных платформах, включая консоли и ПК.

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