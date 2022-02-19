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Ростовской области выделили пять миллиардов рублей для беженцев из Донбасса

Ростовской области выделили пять миллиардов рублей для беженцев из Донбасса

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости Ростовской области выделили 5 млрд рублей из федерального бюджета для беженцев из Донбасса Ростовской области выделили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса.

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