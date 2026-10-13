«Росконгресс»: страны НАТО создают общую систему производства вооружений

Страны НАТО и их союзники формируют единый, географически распределенный оборонный конвейер. Об этом 13 октября сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доклад фонда «Росконгресс».
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