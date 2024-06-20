Турция запросила объяснения из-за греческого патриарха на саммите в Швейцарии

Власти Турции запросили объяснения у организаторов швейцарской конференции по Украине из-за наличия греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя турецкого МИД Онджю Кечели.
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