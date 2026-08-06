Хозяева в собственном доме: почему Россия имеет право на свои правила

Алексей Тан

""слышим одно и то же заклинание: «Россия — многонациональная страна»."" :=================== "Наш гарант" - многонационал!... по его же утверрждению, ОН и абхаз и армян с евреем, и грузин с западенцем и хасид-белорус с литовцем,.... правда ИНОросы, для прихода к власти, использовали опыт Жириновского... Как Упырь в 1941-42 ом вспомнил о РУССКИХ полководцах и Русском народе!.... так и ЭТИ ИНО... завголосили о РУССКИХ... и что и они яко бы Русские?!.... И перед ВЫБОРАМИ.... будет проводится, такой же ТРЮК.... Теже гаранты, Медведевы и Володины... будут верещать о РУССКОМ народе и что он и является ВЛАСТЬЮ,... И т.д и т.п.