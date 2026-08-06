Каждый день в информационном пространстве, на телеэкранах и в выступлениях чиновников мы слышим одно и то же заклинание: «Россия — многонациональная страна».
Хозяева в собственном доме: почему Россия имеет право на свои правила
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
""слышим одно и то же заклинание: «Россия — многонациональная страна»."" :=================== "Наш гарант" - многонационал!... по его же утверрждению, ОН и абхаз и армян с евреем, и грузин с западенцем и хасид-белорус с литовцем,.... правда ИНОросы, для прихода к власти, использовали опыт Жириновского... Как Упырь в 1941-42 ом вспомнил о РУССКИХ полководцах и Русском народе!.... так и ЭТИ ИНО... завголосили о РУССКИХ... и что и они яко бы Русские?!.... И перед ВЫБОРАМИ.... будет проводится, такой же ТРЮК.... Теже гаранты, Медведевы и Володины... будут верещать о РУССКОМ народе и что он и является ВЛАСТЬЮ,... И т.д и т.п.
Ответить
1 м.
Алексей Тан
Для справки, Коренные Народы РОССИИ (КНР) и ЕСТЬ РУССКИЙ НАРОД.... и ТОЛЬКО ИХ, РОССИЯ является РОДиной!!!.
Ответить
1 м.
ке
кирил ермаков
Виктор
Всё верно, в своей стране мы изгои. Наша власть ни во что не ставит интересы своих граждан. Это уничтожение русского самосознания. Сколько можно пресмыкаться перед бывшими республиками. которые уже давно повернулись лицом к западу. оплевав всё что Россия для них сделала.
Евреи рулят. Не могут простить русским роль гособрозующего, главным в стране, как было тысячелетие, и только с приходом собяаков, Чубайса, русских загнали ниже некуда.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии