Делегация из 10 человек представит Новоаннинский район на молодежном фесте #ТриЧетыре Фестиваль будет проходить в Волгограде 27 и 29 июня.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Делегация из 10 человек представит Новоаннинский район на молодежном фесте #ТриЧетыре Фестиваль будет проходить в Волгограде 27 и 29 июня.