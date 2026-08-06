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АдГ: политика США и ЕС против России и Ирана лишает Европу дешевой энергии

АдГ: политика США и ЕС против России и Ирана лишает Европу дешевой энергии

Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в своем аккаунте в соцсети X заявил, что политика конфронтации США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов.

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