АдГ: политика США и ЕС против России и Ирана лишает Европу дешевой энергии

Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в своем аккаунте в соцсети X заявил, что политика конфронтации США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов.
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