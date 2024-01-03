Бывший тренер «Зенита» Луческу не стал называть Украину своей второй родиной

Мирча Луческу высказался о своем отношении к Украине. Бывший главный тренер «Зенита», «Бешикташа», «Интера», «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о своем отношении к Украине, отметив, что не считает ее второй родиной.