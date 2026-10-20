Как бывший регионал из команды Януковича дошёл до формулы «рабы заплатят молча»? Что забыл в центре Москвы человек, который официально именует Россию «страной-агрессором»? Как человек, который «вовремя разглядел антинародную сущность Януковича», стал по-настоящему богатым только после Майдана? Осенью 2019 года в Москве мне довелось случайно встретить одного высокопоставленного украинского чиновник… Читать далее: https://govorit.
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