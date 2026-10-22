Директор по физической охране частного охранного предприятия ежемесячно платил руководителю «Городской службы заказчика» по 20 тысяч рублей за беспрепятственную приёмку работ по контракту на охрану насосной станции на озере Синеглазово, а в апреле 2026 года передал ещё 40 тысяч рублей.