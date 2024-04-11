Спецборт МЧС с партией гумпомощи приземлился в Орске

Спецборт МЧС с партией гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области приземлился в Орске. Как отмечает РЕН ТВ, в самолёте груз весом 35 тонн, в составе которого продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и питьевая вода.