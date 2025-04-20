Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ до 7,6%

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2025 году с 4,5 до 7,6%. Это в понедельник, 21 апреля, следует из проекта сценарных условий социально-экономического развития страны на период 2025–2026 годов.
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