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Блогер Сергеева: яблоки в шарлотке можно заменить клюквой и грушей

Блогер Сергеева: яблоки в шарлотке можно заменить клюквой и грушей

Привычная шарлотка по классическому рецепту — это довольно скучно. Разнообразить блюдо можно, заменив яблоки на груши или клюкву, рассказала автор канала «Дарьины рецепты» в Дзене Дарья Сергеева в эфире радио Sputnik.

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