Иномарка сбила 8-летнего велосипедиста на улице Забалуева в Новосибирске

Вечером, 21 апреля водитель 1999 года рождения за рулем иномарки двигался по улице Забалуева. Напротив дома № 43 автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который переезжал через дорогу слева направо вне зоны пешеходного перехода.