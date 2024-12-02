Флеболог Смирнова: расширенные вены могут являться основным симптомом варикоза

Чаще всего их можно увидеть на внутренней поверхности голеней или бедер Расширенные выступающие вены чаще всего являются основным симптомом начинающейся варикозной болезни, сообщила РИА Новости врач-флеболог Елена Смирнова.
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