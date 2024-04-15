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Центровой «Денвера» Никола Йокич и защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон – лучшие игроки 25-й недели в НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич и защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон – лучшие игроки 25-й недели в НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич набирал 26,5 очка, 11,5 подбора, 7,8 передачи и 3 перехвата в среднем, реализовав 68,8% бросков с игры, 83,3% трехочковых и 68,4% штрафных.

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