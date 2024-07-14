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Летняя лига НБА. «Вашингтон» – «Хьюстон», «Атланта» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

«Вашингтон» Алекса Сарра встретится с «Хьюстоном» Рида Шеппарда, «Атланта» Заккари Рисаше сыграет с «Сан-Антонио» Стефона Касла.

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