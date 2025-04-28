Челябинцам предложили выбрать между сказкой и домом. Мэрия представила темы для ледового городка

В Челябинске стартовало голосование по выбору концепции главного ледового городка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев: на платформе «Обратной связи» стартовало голосование.