Героями России на СВО стали 16 сибиряков

Иван Кувырзин перечислил трех героев-выпускников НВВКУ, которыми сейчас гордится вся страна – это командир батальона «Атлант» 35-й мотострелковой бригады подполковник Михаил Петелин, бывший командир 74-й гвардейской бригады, начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Ренат Халиков и командующий ЦВО генерал-полковник Андрей Мордвичев.
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