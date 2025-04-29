Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что власти Украины должны признать свое положение, отказаться от агрессивной риторики и согласиться на переговоры с Россией, чтобы не повторять судьбу Японии в конце Второй мировой войны.
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