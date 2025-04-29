Японский депутат призвал Зеленского отказаться от агрессии и заключить мир с Россией

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что власти Украины должны признать свое положение, отказаться от агрессивной риторики и согласиться на переговоры с Россией, чтобы не повторять судьбу Японии в конце Второй мировой войны.